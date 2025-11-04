つつじ庵が運営する「上州・村の駅」は11月1日から、「実りの秋の大収穫祭」を開始した。期間は11月30日まで。白菜抱え込み11月8日・9日は、30秒間で抱え込んだ分だけ白菜を持ち帰ることができる「抱え込み放題・白菜(群馬県赤城町産)」を開催する。参加料金は1回500円。11月15日・16日には、両手ですくい取った分を持ち帰ることができる「両手ですくい取り！新米こしひかり(群馬県東吾妻町)」「同 ミニ椎茸(群馬県みなかみ町産」