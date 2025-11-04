運送事業を行うJR九州グループの子会社が、一部の運転手にアルコール検査などをしていなかったと発表しました。 【写真を見る】JR九州グループ子会社が不適切点呼 一部運転手にアルコール検査もせず「運行管理者を確保できず、意識が低かった」 不適切な点呼をしていたのは、JR九州グループの子会社で、貨物自動車を使ってピアノや精密機器の運送などをする「プレミアムロジックス（本社・福岡