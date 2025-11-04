Vol.155-1 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はメタのスマートグラスについて触れる。過去何度か登場しては普及せずに消えたスマートグラスが多いなか、メタの取る普及への戦略は何か。 今月の注目アイテム メタ Meta Ray-Ban Display 799ドル（約12万3000円※。日本での発売は未定） ※1ドル＝約154円で換算（2025年10月31日現在） ↑右レン