【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.5片山桃花（かたやま・ももか）さんのインタビュー。【写真】「ミスキャンパス立命館」美女揃いのファイナリスト6人◆片山桃花（かたやま・ももか）さんプロフィール学部／学年：法学部／4年生出身地：滋賀県誕生日：2月12日趣味：旅行！特に離島が好きで、お気に入りは沖縄県の竹富島です。今一番行ってみたいのは、端島（軍艦島）です！特技：フラッシュ