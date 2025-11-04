元横綱で今年、日本相撲協会を退職した白鵬翔が10月31日に自身のインスタグラムを更新。元K-1世界王者の2人に囲まれたショットを公開。異業種のチャンピオン3人が並んだショットに反響が寄せられている。【写真】白鵬と身長がほぼ一緒！大物ミュージシャンと2ショット白鵬はこの日、韓国での総合格闘技の大会に訪れたようで、「同日皆様こんにちは」「チャンピオン３人」とつづり、2人の男性と並ぶ3ショットを公開。白鵬と写