山形米沢市で4日午後、小学生の女子児童2人が乗用車にはねられる事故がありました。児童2人は命に別条はなく、警察は車を運転していた高齢の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察や消防によりますと、4日午後2時45分ごろ、米沢市徳町の丁字路交差点で、下校中の小学生の女子児童4人が横断歩道を渡っていたところ、突っ込んできた乗用車に2人がはねられました。2人はそれぞれ、額を切ったり右足の太ももを打ったりする