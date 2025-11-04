元宝塚歌劇団の女優・咲花莉帆が４日までに、結婚を発表した。ＳＮＳで「いつもお心を寄せてくださる皆様へ文化の日の本日私咲花莉帆はコピーライターの石川北斗さんと入籍いたしましたことをここにご報告申し上げます」と公表。「表現という舞台に携わる私たちらしく自由と平和を愛し文化を尊ぶこの日にそれぞれのこれまでの歩みと表現への想いを大切にしながら共に新たな道を歩んで参ります」と決意をつづった。