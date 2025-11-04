今夏の甲子園に出場した北海の松田収司投手（３年）が４日、スポーツ総合型選抜試験で仙台大に合格した。度重なるけがを乗り越え、高校最後の試合で復活を果たした右腕が、４年後のプロ入りを目指して北海道を離れる。大学のホームページで合格を確認した松田は、次のステージに向けて気持ちを新たにした。複数の大学から声がかかる中、選択したのは、同じ道産子で広島１位指名の平川蓮外野手らを輩出した仙台大。「楽しみな気