■全国の5日（水）の天気沖縄付近に前線がのびるでしょう。沖縄では、雷を伴って激しい雨の降る所がありそうです。西日本の太平洋側も、湿った空気が流れ込むため雲が多く、雨の降る所がありそうです。関東も、午後は南部から雲が広がりやすくなるでしょう。西日本の日本海側から東北は、晴れる所が多い見込みです。北海道では、寒冷前線が通過するため、朝まで雨の降る所がありますが、日中は晴れ間が出そうです。最低気温は4日よ