大量の土煙を上げながら外壁などが崩れる塔。土煙は、窓からも噴き出し、塔全体を覆い隠す様子が確認できます。ロイター通信によりますとこれは１３世紀に建てられた塔。３日、イタリア・ローマで塔の修復工事中に崩落事故が発生。およそ９０分後には２度目の崩落が起きたということです。塔の中には一時、作業員が閉じ込められ、懸命の救出活動が行われました。この事故で、作業員１人が死亡したほか作業員３人が重軽傷を負ったと