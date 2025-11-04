国内唯一の全米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。4日には大津市内で前夜祭が開催され、選手たちがドレスアップした姿を披露した。菅楓華（20＝ニトリ）、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）、入谷響（19＝加賀電子）、仲村果乃（24＝Plenus）という今季初優勝を挙げた4人がそろって登場。菅はピンクのセット