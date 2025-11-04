キリンビバレッジは４日、規格外のリンゴを使った「午後の紅茶」の新商品を１２月２日から売り出すと発表した。キリンビールもチューハイ「氷結」で規格外の果物を使った商品を展開しており、グループでフードロス削減の取り組みを広げる。新商品は「午後の紅茶ｍｏｔｔａｉｎａｉふじりんごティー」（４００ミリ・リットル）。台風などの自然災害で傷がつくなどし、出荷できなくなった長野・青森両県産のリンゴ「ふじ」を