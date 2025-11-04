ＮＨｋ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第６週「ドコ、モ、ジゴク。」が放送されている。ヘブン（トミー・バストウ）は、ネイティブイングリッシュで生徒たちの心を掴んだ。教師ではなく、ジャーナリストだと知っている世話役の錦織（吉沢亮）は、江藤県知事（佐野史郎）に「心臓に悪いです。いちいちハラハラするといいますか…経歴のことも含め」とポツリ。率直な本音だったが、県知事は「そげなことがよう言えるのう。私だっ