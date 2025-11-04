Snow Man岩本照（32）渡辺翔太（32）ラウール（22）が4日、都内の六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション点灯式」にゲストとして登場した。冬らしいロングコートを羽織った3人は、ステージをランウェーのように歩いて登場。オープニングで衣装のポイントを問われると、渡辺が「一つ突っ込みたいんですけど」と、もの申した。一歩前に出ると「ランウェーって聞いていて、恥ずかしいから手とか振って笑顔で出ようねって言っていたの