シーズン開幕当初、フランクフルトの堂安律は絶好調だった。新天地での初の公式戦となった8月17日（現地時間）のエンガースとのDFBポカール1回戦で2ゴールを決めると、ブンデスリーガでも第2節ホッフェンハイム戦で2ゴール1アシスト。9月末までに公式戦9試合で4ゴール4アシストを記録していた。しかし、その勢いは10月に入ると急に失速してしまう。10月4日のブンデスリーガ第6節バイエルン・ミュンヘン戦以降、堂安はゴールもアシ