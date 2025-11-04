一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月4日正午から5日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、東京ドームホテル（2名素泊まり）が18,796円から、ホテルヒラリーズ赤坂（同）が14,543円から、ホテルWBF札幌中央（同）が6,090円から、ホテルクレッセン