大韓航空は、ソウル/仁川〜アトランタ線を2026年3月29日から増便する。同日から火・木・土・日曜は1日2往復、それ以外は同1往復の週11往復、5月11日から1日2往復を運航する。いずれもボーイング777-300ER型機を使用する。所要時間はソウル/仁川発が14時間、アトランタ発が15時間10分。同路線はデルタ航空が1日2往復を運航しており、共同運航（コードシェア）を行っている。■ダイヤKE33ソウル/仁川（08：45）〜アトランタ（09：4