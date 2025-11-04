寒かった東海地方。岐阜県高山市も冷え込みました。 【写真を見る】氷点下1.6℃を観測…高山市荘川町六厩では一面に霜 市街地でも最低気温3.3℃と今シーズン一番の寒さに 高山市荘川町六厩では、けさの最低気温が11月中旬並みの氷点下1.6℃まで下がり、川べりの植物や枯れ葉の上には一面に霜がおりました。また高山市の市街地でも最低気温が3.3℃と今シーズン一番の寒さになり、高山陣屋前の朝市に訪れる人も寒そう