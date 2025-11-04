奥能登で本格的な復旧工事に着手です。2024年の能登半島地震や奥能登豪雨で、大きな被害を受けた石川県輪島市の河原田川では、ブロックで川の護岸を作り直す本格的な復旧工事が4日から始まりました。記者リポート「能登半島地震から1年10か月。護岸が壊れた河川の本格的な復旧工事が始まりました」地震と豪雨で被害を受けた奥能登の2市2町を流れる45の河川のうち34の河川では、土砂の撤去や今後、土砂が流れ出ないよう、仮設のえん