SNSによる詐欺被害が後を絶ちません。架空の投資話で金沢市の60代の女性が、およそ1億1100万円をだまし取られる被害に遭いました。警察によりますと、7月下旬、金沢市の60代の女性が投資に関する広告をインターネット上で閲覧し、投資家のアシスタントを名乗るアカウントと連絡を取るようになったということです。その後、数十人が所属するSNSのグループに招待され、AIを使って株式投資を行っているというメンバーから、「指示通り