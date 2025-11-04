ガラスをこなごなに割ったのはクマでした。3日、三条市の会社で玄関のガラスが割られているのが見つかりました。現場にはクマの足跡や血痕などが残されていて、警察などが住民に注意を呼びかけています。 3日午後2時30分ごろ、三条市中新の金属加工会社で玄関のガラスが割られているのを従業員が見つけました。 ■発見した高橋英士さん 「自分の身長180cmくらいの高さの窓が粉々に割れている。まずは信じられない気持ち。ま