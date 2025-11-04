実業家の前澤友作氏が、4日までに自身のインスタグラムを更新。日本を代表する音楽家・久石譲と食事を楽しむ様子が公開された。【動画】「羨ましいな」ファンも羨む久石譲＆前澤友作の2ショット前澤は「日本の誇り久石譲さん一緒におでんを食べました」とつづり、久石と湯呑みを持った2ショットをアップ。ジャンルを超えたコラボを披露している。投稿では、食事をした店が完全会員制であり、100人限定であることを明かし、豪