雨の昨日から一転して、4日(火)はカラっと晴れました。最高気温は、新潟市中央区と長岡市で16.7℃などとなり、日中は比較的過ごしやすい陽気になりました。 一方、標高の高いところでは冬へと季節が歩みを進めています。 標高約1100mにある妙高市の燕温泉では、4日朝にうっすらと雪が積もっていました。11月下旬並みの寒気が流れこんだ影響で、3日の山沿いでは断続的に雪が降りました。 燕温泉で旅館を営む内記健二さんによ