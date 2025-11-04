日本モーターボート競走会は4日、G2「第12回レディースチャレンジカップ」（25〜30日、福岡）の出場選手を発表した。2026年前期勝率で女子〓1となった遠藤エミ（37＝滋賀）ら20人が選出された。賞金17位の田口節子、20位の宇野弥生はフライングのため選出除外。