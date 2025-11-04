北海道釧路市でのメガソーラー建設工事を巡って新たな動きです。１１月４日に事業者が釧路市で道のヒアリングを受け、法令違反などを是正して、工事を再開していきたいという意向を改めて示しました。釧路総合振興局で険しい表情を浮かべていたのは、日本エコロジーの松井政憲社長。多くの報道陣が待ち構える中、部屋に入っていきました。４日に実施されたのは、担当職員らからのヒアリングです。（松井政憲社長