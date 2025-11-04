日本野球機構（NPB）は4日、「一句で振り返る！NPBプロ野球川柳2025」の募集をスタートした。今季の印象に残った試合やプレー、思い出などを振り返り、「五・七・五」の川柳形式で募集するもの。ファンとともにシーズンを振り返り、来季への関心や楽しみをさらに深めてもらう目的で実施する。4日から18日までNPB野球振興室の公式X（旧ツイッター）で募り、今季の最優秀選手や新人王、ベストナインに輝いた選手が、最優秀賞や