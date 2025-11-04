被害が止まりません。金沢市に住む60代の女性がSNS型投資詐欺で約1億1千万円をだまし取られていたことがわかりました。石川県内では、ことし3番目に大きい被害額です。今、被害が急増している「SNS型投資詐欺」。 警察によりますと、女性はことし7月、インターネットの投資広告を見て、SNS上で投資家のアシスタントを名乗る人物とやり取りを開始。その後「AIを使って投資を行っている」などとうその投資話を持ち掛けられ