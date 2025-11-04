国内唯一の全米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。4日には大津市内で前夜祭が開催され、選手たちがドレスアップした姿を披露した。吉田優利（25＝エプソン）はグリーンの水玉ワンピースで登場した。日本での試合は優勝した今年3月のVポイント×SMBCレディース以来となる。