妙香園は11月1日、お茶の風味とナッツの食感が楽しめる「ちょこの実」(864円)を発売した。「ちょこの実」(ほうじ茶・抹茶)同商品は、ピーカンナッツをクーベルチュールチョコレートで包み、お茶の味わいに仕上げた和風ナッツショコラ。フレーバーには、ほうじ茶と抹茶の2種類を展開している。「ちょこの実」(ほうじ茶)パッケージ「ちょこの実」(抹茶)パッケージ各店舗および妙香園オンラインショップにて取り扱っている。