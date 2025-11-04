関西空港内で旅客を送迎することが決まった大阪・関西万博のEVバス＝7月、大阪市此花区の夢洲（関西エアポート提供）関西空港を運営する関西エアポートは4日、大阪・関西万博の来場者輸送で活躍した電気自動車（EV）バスを、空港敷地内で旅客を送迎する「ランプバス」に活用すると発表した。同社によると、ランプバスへのEV導入は国内初という。6日から運転する予定だ。導入されるのはいすゞ自動車製の68人乗り3台、中国の自動