連休明け４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４９円９９銭（０・１２％）安の４万１６８０円ちょうどだった。３営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち１５３銘柄（約４６％）が下落した。これまでの相場上昇を先導していた半導体関連銘柄の一角に、利益を確定させる売り注文が入った。２０２５年９月中間決算の発表が増えるなか、発表内容を受けた個別銘柄の値動きもみられ