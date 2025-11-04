俳優黒沢年雄（81）が4日に、自身のブログを更新。高市早苗首相、初の国会論戦への私見をつづった。黒沢は「高市さん…総理になってから人間が良い意味で変わった!無理笑いが、感じの良い素敵な笑顔に変化…ヨシヨシだ!目力も良いし、若さとやる気のエネルギーを感じた…国会答弁の滑舌もわかりやすい…グットだ!先ずはスタート快調…素敵でした!」と称賛した。続けて「しかし…相変わらず国会内で居眠りしている何人かの議員は即