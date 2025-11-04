10月末で任期満了となった金沢商工会議所の会頭、安宅建樹氏の続投が4日、決まりました。安宅氏は今後、企業の人材確保に向けて専門委員会を設置する考えを示しました。金沢商工会議所は4日の臨時議員総会で、安宅建樹会頭の4期目の続投を正式決定しました。会見で、安宅会頭は企業の人出不足に触れ、人材確保を支援する委員会を今月中旬に設置するなど、課題解決に取り組む考えを示しました。金沢商工会議所・安宅 建樹 会頭：「