anan恒例のチーム特集の表紙に、トレンドを席巻中のtimeleszを代表して寺西拓人さんと篠塚大輝さんが登場！新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）で出会い、共に新メンバーとなったおふたり。最年長と最年少という間柄でありながら、橋本将生さんと猪俣周杜さん以外には全員敬語を話す篠塚さんが寺西さんには唯一タメ口で話すという、ふたりだけの関係性にもフォーカスしました。そんな“てらしの”初