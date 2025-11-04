愛知県初の大型アウトレットモールが岡崎市にオープンしました。日本初出店となる32店舗を含む、合わせて180店が揃います。 【写真を見る】愛知初の“大型アウトレット”｢三井アウトレットパーク岡崎｣オープン 電車利用で1300円分のクーポン配布！ペットが入店できる店は114店舗 きょう午前8時半過ぎ。オープンを待ちわびる人たちの長い列が。 （オープンを待つ客）「かわいい服を買