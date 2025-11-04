メ～テレ（名古屋テレビ） 10月、名古屋駅で歩行者3人が車にはねられ死傷した事故で、車を運転していた71歳の男が4日、起訴されました。死亡した女性は結婚を控えていたといい、女性の姉が報道機関にコメントを寄せました。 「亡くなった妹は病気の母の面倒を見続けて、今まで結婚しないでいました。結婚が決まった矢先に、事故が起きてしまい、悔しい気持ちでいっぱいです」（亡くなった田中さんの姉のコメント）