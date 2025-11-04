中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は4日の記者会見で、朝鮮最高人民会議常任委員会の金永南（キム・ヨンナム）前委員長が3日に病気で死去したことについて、深い哀悼の意を表し、遺族に心からのお悔やみを伝えると表明した。毛氏は次のように述べた。金永南氏は中国人民の古くからの友人である。生前に何度も代表団を率いて訪中し、両国の伝統的な友好協力関