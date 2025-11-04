札幌市にある、私立の幼稚園。おととい園が開いた保護者説明会では…園長「この度は私の管理不行き届きのために、いろんな皆さんに心配をかけて大変申し訳ない」保護者「１１月４日以降の保育体制がどうなるか知りたい」先月３１日付で園長とバスの運転手以外の全員、教職員ら８人が一斉に退職したことが明らかになったのです。保護者側は一斉退職の原因を「園長の暴言」などと説明。一方、園長は取材に対し、「そういう発言はない