国内唯一の全米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。4日には大津市内で前夜祭が開催され、選手たちがドレスアップした姿を披露した。前週のメイバンク選手権で今季2勝目を挙げた山下美夢有（24＝花王）は黒のワンピースに映える赤のバッグを持って登場した。