大型のクレーン車が倒れ、住宅の屋根を直撃しました。【映像】クレーンが直撃し破壊された家屋4日午後1時過ぎ、岩手県北上市で大型のクレーン車が転倒し、近くにある2階建ての住宅を直撃しました。クレーン部分は住宅の屋根を突き破り、住宅の1階まで到達しました。衝撃で壁が剥がれ落ちているのも確認できます。関係者によりますと、この家には70代の夫婦が住んでいますが、事故当時出かけていてけがはないということです