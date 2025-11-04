10台ほどの車が絡む事故があり、けが人が13人確認されたということです。【映像】残骸飛び散る凄惨な事故現場の様子加古川市消防本部によりますと、午後4時半ごろ、兵庫県加古川市の国道の交差点の近くで10台ほどの車が絡む事故があり、けが人が13人確認され、うち1人が重体とのことです。また、車内に運転手1人が閉じ込められているということで、午後5時半時点でも救助活動が続いています。（ANNニュース）