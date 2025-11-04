サントリーは、ウイスキーや焼酎、ワインなどの39ブランド187品目を値上げすると発表しました。【映像】原料価格等の高騰 企業努力だけで吸収「極めて難しい」値上げされるのは、「響」「山崎」「白州」のウイスキー3ブランドと、焼酎などの10ブランド、輸入ワインの26ブランド、あわせて187品目です。来年4月出荷分からの商品が対象で、値上げ幅は2〜最大20％です。「サントリーウイスキー響JAPANESE HARMONY 700ml」は、