アメリカのトランプ政権がテロ組織とみなす麻薬カルテルを攻撃するため、メキシコに米軍を派遣する計画の検討を始めたとアメリカメディアが報じました。アメリカのNBCテレビは、3日、政府当局者や元政府当局者らの話として、トランプ政権が麻薬カルテルを攻撃するため、アメリカ軍や情報部員をメキシコに派遣する計画の検討を始めたと伝えました。計画は、メキシコ国内での地上作戦を含むもので、麻薬カルテルのメンバーや麻薬関連