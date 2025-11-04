第15回全国運動会（全運会）の聖火リレー出発式が2日、広東省深セン市の蓮花山公園で行われた。イベントでは、「0号聖火ランナー」と呼ばれる世界初の5G-A（5GAdvanced）人型ロボット「夸父」が1．6キロのトーチを手に、技術スタッフの伴走なしで第2走者から第3走者への聖火引き継ぎを独自に完遂した。人型ロボットが聖火リレーに参加し、単独で完遂したのは世界初となる。科技日報が伝えた。「夸父」は楽聚智能（深セン）が独自に