4日、県内で住宅街や民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されていて、県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。警察が4日に発表している午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）＜午前の発表＞◆南魚沼市・4日午前6時10分頃、南魚沼市滝谷の県道を横切るクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は付近施設から約200メートル◆