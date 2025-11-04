中国の習近平国家主席は11月4日午前、北京の人民大会堂で、ロシアのミシュスチン首相と会談しました。習主席は「年初来、中ロ関係はよりハイレベルでより質の高い発展という目標に向かって、風が強く波が高い外部環境の中でも沈着に前進してきた。双方は緊密な連携を保ち、私とプーチン大統領が達した重要な共通認識を実行に移し、両国と両国人民の根本的利益に着眼するとともに、世界の平和と発展に新たなより大きな貢献をしてい