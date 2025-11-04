いしかわ動物園の人気者、オランウータンの「ドーネ」が繁殖のために、北海道の動物園に移動しました。3日の最終日は、来園者たちが別れを惜しみました。「こんにちは～」「 でっか！」いしかわ動物園で多くの注目を集めていたのは、ボルネオオランウータンの「ドーネ」。推定29歳のメスで、開園当初からの人気者です。 来園者は：「かわいかった。食べてるところ」「人と接するのが好きなんかな