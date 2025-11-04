新型インフルエンザの陽性が確認された患者を、名古屋市昭和区の「八事日赤」まで運ぶ手順を確認する訓練が行われ、市の保健所の職員らが参加しました。11月4日に行われた訓練では、職員が防護服を着て待機している病院に患者が到着すると、隔離するために、ファスナー付きのシートが施された車いすに移されるなど、感染拡大対策をとりながら、病院の中に運び込まれました。年に1度行われているこの訓練は、爆発