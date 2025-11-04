アンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」は10月31日、今年70周年を迎えるミッフィーと仲間たちをアンダーウェアに落とし込んだ「Dick Bruna Series」を発売した。UNDERWEAR LINE UP同商品は、ブルーナカラーが鮮やかなボディーにミッフィー・メラニー・ボリスをデザインしたボクサーパンツ。背景には、それぞれ違ったモチーフをあしらい、ディック・ブルーナの世界観をボクサーというキャンパスに落とし込んだ。パンツ