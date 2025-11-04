クイーンのトリビュートバンドとして世界的に知られるGod Save The Queenによる来日公演『God Save The Queen Japan Tour 2026』の開催が発表された。【写真】God Save The Queenのバンドショット今回のツアーは、2026年3月7日の大分・iichikoグランシアタを皮切りに、宮崎、東京、山形、岩手、宮城の全国6都市で行われる。2017年の初来日以来、7度目の日本公演となり、大分、宮崎、山形の3県では初開催。6会場を巡るのは自身